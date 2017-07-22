22.07.2017 13:15:44

6 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonlarda 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında dün sabah saatlerinde 23'üncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen intikal sırasında birliklere PKK unsurlarınca açılan taciz ateşine anında karşılık verildi.

Çıkan çatışmada, bir PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Aynı bölgede dün öğleden sonra ise karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lılara yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.