07.02.2017 15:20:39

6. Penye, Tekstil Ve Teknolojileri Fuarı'nı Başbakan Yardımcısı Şimşek açacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), KOSGEB, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen, '6'ıncı Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX), 8 Şubat Çarşamba günü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımcılarıyla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek törenle ziyaretçilere kapılarını açacak. Resmi açılış töreninin saat 14.00'da yapılacağı fuarda, Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, Aydın,

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO), KOSGEB, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen, '6'ıncı Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX), 8 Şubat Çarşamba günü Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımcılarıyla Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek törenle ziyaretçilere kapılarını açacak. Resmi açılış töreninin saat 14.00'da yapılacağı fuarda, Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin illerinden 120 firma ve 250 marka ürünlerini sergileyecek. Fuarda, penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayii ve aksesuarları, etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Türkiye genelinden profesyonel ziyaretçilerin yanı sıra, Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri'nden yaklaşık 20 bin kişinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.Beş gün sürecek olan fuar 10:00 - 18:30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.