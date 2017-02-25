25.02.2017 16:47:48
Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 6'ncı katından düşen 5 yaşındaki G.T. yaralandı. Çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
6'ncı. kattan düşen çocuk yaralandı
Kastamonu'da bir apartmanın 6'ncı katından düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.Kastamonu'da bir apartmanın 6'ncı katından düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Şehit Serkan Meşe Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 6'ncı katından düşen 5 yaşındaki G.T. yaralandı. Çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.