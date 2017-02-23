23.02.2017 16:29:13

6 metrelik su kuyusuna düşen kediyi, itfaiye kurtardı

Kastamonu'da bir otoparka ait 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kastamonu'da bir otoparka ait 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.Kastamonu'da Cebrail Mahallesi'nde bir otoparka ait 6 metre derinliğindeki kuyuya yavru kedi düştü. Yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi su kuyusundan kurtarmak için çalışma başlattı. 6 metre derinliğindeki su kuyusuna merdiven salındı. Kuyuya girmek için hazırlıklarını yapan itfaiye eri Mustafa Çörekçi, su kuyusundan yavru kediyi alarak kurtardı. Yavru kedi, veteriner hekim tarafından muayene edildikten sonra tekrar doğal yaşamına salındı.