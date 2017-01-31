31.01.2017 16:49:16

6 gencin ölüm sebebi belli oldu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde ölü bulunan 6 gençle ilgili sır perdesi kalktı

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde ölü bulunan 6 gençle ilgili sır perdesi kalktı. Gençlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.Aşağı Frankonya bölgesi Arnstein kasabasında arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bahçe evine giden 6 genç ölü bulunmuştu. Olay yerinde hayatlarını kaybeden gençlerin ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tip tarafından incelenmeye alınmıştı. Würzburg Adli Tıp Kurumu, gençlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı.(Mehmet Koca / İHA)