26.01.2017 16:33:00

6. Etap Naz-Kent Konutlarında hak sahipleri çekilişle belirlendi

Nazilli Belediye Başkanlığının mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların, uygun ödeme koşulları ile konut sahibi olmalarına yönelik başlattığı Naz-Kent Projesinde 6. Etaba gelindi. Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiinde yapımlarına başlanacak olan 32 dairenin hak sahipleri kura çekilişi ile belirlendi.

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Nazilli Belediye Başkanlığının mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların, uygun ödeme koşulları ile konut sahibi olmalarına yönelik başlattığı Naz-Kent Projesinde 6. Etaba gelindi. Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiinde yapımlarına başlanacak olan 32 dairenin hak sahipleri kura çekilişi ile belirlendi.Nazilli Belediyesi güvencesi ile Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiinde yaptırılacak Naz-Kent 6. Etap konutlarının hak sahipleri Nazilli Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen kura çekilişi ile belirlendi. Projenin hazırlanması aşamasından sonra rekor düzeyde başvurunun yapıldığı Nazkent 6. Etap dairelerinin hak sahiplerini belirlemek için uygun şartları taşıyan 73 kişi arasında yapılan kura çekilişinde ilk iki hak sahibini Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık belirlerken 6. Etabın hayırlı uğurlu olmasını diledi.Dairelerin kişilere toplam maliyeti 87 bin TLNazilli Dallıca Mahallesi Eğrek Mevkiinde bulunan tapunun 166 ada 4 nolu parselinde kayıtlı yaklaşık 3900 metre karelik, bir alanda tasarlanmış olan konutlar 2 adet 16 dairelik bloktan oluşmakta olup 32 daireyi bünyesinde bulundurduğunu belirten Başkan Haluk Alıcık NAZKENT toplu konut projeleri ile bu güne kadar 290 dar gelirli vatandaşı konut sahibi yaptıklarını söyledi. Nazilli Belediyesi olarak toplu konutta çok iyi noktalarda olduklarını vurgu yapan Başkan Alıcık "Dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapma amacıyla hayata geçirilecek olan dairelerin tamamı 3 oda bir salondan oluşmaktadır. Binalar ısı yalıtımlı, ısıtma boru tesisat boruları çekilmiş, asansörlü ve son deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Binaların tüm alt yapı ve çevre düzenlemesi Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleşecektir. Dairelerin kişilere toplam maliyeti 87 bin TL olarak belirlendi ki bu fiyat günümüz şartlarında piyasa koşullara göre en uygun fiyattır. Ev sahibi olacak vatandaşlarımızın şartlarına göre belirlenen ödeme şekli ile Nazilli Belediyesi olarak mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan dar ve orta gelirli vatandaşların, uygun ödeme koşulları ile konut sahibi olmaları yolunda çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir. Bu gün kuralarını çekerek dairelerini belirleyen vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunuyor en kısa süreçte anahtarlarını teslim alarak kendi evlerinde sağlıkla huzurla oturacakları günlerin gelmesini diliyorum" dedi.Çekilişte ilk 32 kişi arasına giren asil üyelerin 1 Mart 2017 tarihine kadar 25 bin TL. Yatıracaklarının açıklamasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, " Bu gün burada kura çekilişi yaparak 32 asil, 32 yedek üye belirledik. Görüldüğü üzere bu dairelere sahip olmak için rekor düzeyde başvuru yapıldı. Biz yapılan başvurular arasında eleyerek sayıyı ancak 73'e düşürdük. Bu gün kura çekilişi yaprak belirlediğimiz 32 hak sahibine hayırlı uğurlu olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.