18.07.2017 12:36:43

6 bin 388 personel su baskınlarıyla mücadele ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada 6 bin 388 personel, bin 194 araçla su baskınlarıyla mücadele edildiğini belirtti.

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle kentte yaşam felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarıyla ilgili çalışma yapıldığını belirtti.



İBB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul'da sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktı.



Yağışlar Silivri Büyükçekmece Başakşehir Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy bölgelerinde etkili oldu.



Yağışlar şu sıralarda şehir merkezinde etkisi azaltırken Karadeniz sahillerinde etkili oluyor.



İBB ekipleri alarma geçti. İtfaiye Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, İstaç ekipleri su baskını olan bölgelerde çalışlaşmalarını sürdürüyor.



Verilere göre en son Haziran 2014 yılında saatte metrekareye 50 kilogram yağış düşmüştü.



İstanbul'da Meteorolojik eşik değerlerine (1 saatte 17 kg yağış ve üzeri) göre şiddetli yağış kategorisinin 4 katı yağış düştü. Trafikle aksamalar meydana gelirken bazı metro seferler geçici olarak durduruldu."



Açıklamada 6 bin 388 personelin bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile su baskınları ile mücadele edildiği belirtildi.