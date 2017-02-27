27.02.2017 17:22:10

6 aylık iş için izdiham

Trabzon'da çeşitli kamu kurum ve kuruşlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere 3 bin 500 kişinin işe alınacağı duyurusunun ardından vatandaşlar İŞKUR Müdürlüğü'ne akın etti.

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Trabzon'da çeşitli kamu kurum ve kuruşlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere 3 bin 500 kişinin işe alınacağı duyurusunun ardından vatandaşlar İŞKUR Müdürlüğü'ne akın etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde belediyeler, özel idare ve bazı kurumlarda 6 ay geçici süreyle 3 bin 500 kişinin istihdam edilmesi için çalışma başlatıldı. Bugün başlayan ve 3 Mart tarihinde sona erecek iş başvuruları için Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne çok sayıda başvuru yapıldı. İŞKUR binasının önünde uzun kuyruklar oluşurken, içeri girmek isteyen vatandaşlar izdihama yol açtı.