23.07.2017 11:05:52

6 ayda 85 kilo verdi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Karakaş, 6 ayda 85 kilo verdi.



Şaphane'de yaşayan ve Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulunda hizmetli olarak çalışan Ahmet Karakaş, 6 ayda verdiği 85 kilo ile görenleri hayrete düşürüyor. Karakaş, '13 yaşında 103 kilo olunca bu rahatsızlığımı öğrendim. Askere 111 kilo olarak gittim. Askerlikten sonra daha da kilo almaya başladım. 34 yaşımda 206 kiloya kadar çıktım. Kendi imkanlarımla kilo vermeye çalıştım 183 kiloya kadar düştüm. Ancak rahatsızlıklarım arttı, kalp rahatsızlığım başladı. Aşırı kilodan dolayı damarlarımda genişleme olduğunu öğrendim. Koah, şeker ve astım hastası olduğumu öğrendim. Kalp krizi geçirdim kilolarımdan dolayı ve daha fazla kilo veremedim. Daha sonra arkadaşlarımın tavsiyesi ile Balıkesir'de Atatürk Devlet Hastanesinde mide ameliyatı oldum. 13 gün yattım hastanede. Doktorum Mustafa Erol'a sonsuz teşekkür ederim. Ameliyat olmakla her şey bitmemişti. Doktorum bana günde 3 litre en az su içeceksin dedi, ben 5 litre içtim. Doktorum bana günde 2 saat yürüyeceksin dedi, ben 4 saat yürüdüm. İlk zamanlarda yürüyüşlerde çok baygınlık geçirdim, ama yılmadım, azmettim ve başardım. Ailem, eşim çok büyük destek oldu. Abdest alamıyordum, tırnaklarımı kesemiyordum, çoraplarımı bile kendim giyemiyordum. Kişisel bakımlarımı yapamıyordum en önemlisi rüku, secde yapamıyordum, namaz kılamıyordum. 30 araç değiştirdim bugüne kadar, ama şimdi aracımı da rahat kullanabiliyorum' diye konuştu.



'HEDEFİM AYNI AZİMLE DEVAM EDİP 70 KİLO OLMAK'



Moralli olmanın önemli olduğunu da söyleyen Ahmet Karakaş, 'Allah'a çok şükür çevremin desteği ve kendi azmimle şimdi 43 numara ayakkabı giyiyorum. Eskiden 47 numara bile zor oluyordu. 74 bedenden 52 bedene düşmenin sevinci anlatılmaz. Özel sipariş gömlek giyerken şimdi L beden giyiyorum. Beni uzun süredir görmeyen arkadaşlarım gözlerine inanamıyor ve beni tanıyamıyorlar. Diyet yaparken çok özen gösterdim. Doktorumun dediğini yaptım. Sık ama az yedim. Kıymayı sadece yumurta içinde yiyerek, eti haşlanmış olarak yedim. Bunun dışında yumurta, süt, günde 5 litre su ve sürekli yürüyüş ile 6 ayda 85 kilo verdim. Bitti mi diye sorarsanız bitmedi. Hedefim 70 kilo ve bu hedefime inşallah 3 ay içinde azimle ulaşacağım' dedi.



'Tüm kilo sorunu yaşayan arkadaşlara tavsiyem yaşamak umuttur sözünü kendilerine hedef koysunlar" diyen Karakaş, "Ben her gün yaşamak umuttur diyerek yürüyüş yaptım. Zaman zaman ağladım. Ama şimdi dünyaya yeniden geldim. Şimdi evimdeki eski elbiselerime baktığımda ben bile şaşırıyorum. Doymazdım, sürekli yemek yemeği isterdim. Ama doktorum sayesinde her şeyin irade ve azim olduğunu öğrendim. Bu süreçte bana destek olan Şaphane halkına, doktoruma, özellikle eşim ve çocuklarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.



(Yunus Daşdemir / İHA)