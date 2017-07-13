13.07.2017 09:49:53

6.4 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlanda bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlanda bölgesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeni İrlanda bölgesi açıklarında 46 kilometre derinlikte meydana gelen deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadı.

