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6,2 milyar dolarlık sektör, rotasını ABD'ye çevirdi
28.12.2016 14:48:47

6,2 milyar dolarlık sektör, rotasını ABD'ye çevirdi

2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngören demir ve demir dışı metaller ihracatçıları, 2017 yılında hedef ülke olarak ABD pazarında büyümeyi hedefliyor.

2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngören demir ve demir dışı metaller ihracatçıları, 2017 yılında hedef ülke olarak ABD pazarında büyümeyi hedefliyor.

İhracat pazarlarında yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntıları yeni pazarlara açılarak sektöre yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği(İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, "Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyümesine rağmen, üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 oranına gerilemesi 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemize verdiği zararı gözler önüne seriyor. Piyasaya negatif etkisinin kısa süreli olacağını düşünüyoruz. 15 Temmuz 2016 sonrası ülkemizin içinde bulunduğu süreçte dünyada ülkemiz ekonomisine yönelik oluşan tedirgin bakış açısını olumluya çevirmek için devletimiz ile iş birliği içinde sürdürdüğümüz çaba, karşılık bulmaya devam ediyor. Ülkemiz ekonomisini yıpratmaya çalışan güçler bu konuda başarılı olamayacaklar. Devletimizin öncülüğünde bu oyunu bozacağız" dedi.

Birliğin 2017 yılındaki hedef ülkelerinin Ekonomi Bakanlığının da açıkladığı hedef ülkeler ile benzerlik taşıdığına da değinen Mertöz, "Öncelikli hedef ülkemiz ABD. Başkanlık değişimi sonrası ABD ekonomisinin canlanmasını ve yatırımların artmasını bekliyoruz. ABD'ye yönelik olarak alt sektörlerimiz bazında fuar katılımları, sektörel ticaret heyetleri ve UR-GE heyetleri düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Rusya ile ilgili olumlu gelişmeler doğrultusunda ticaretimizi de eski düzeye getirmek için gerekli faaliyetleri de Rusya'ya yönelik olarak gerçekleştireceğiz" ifadelerini kaydetti.

İhracatta ton bazında artış

6,2 milyar dolar ihracat ile 2016 yılını tamamlamayı öngördüklerini belirten Mertöz, "Ocak-Kasım döneminde demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı ton bazında 1.640 bin ton artış göstermesine rağmen 5,6 milyar dolar seviyesine geriledi. 2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı ön görüyoruz. Miktar bazında ihracatımız artarken değer bazında ihracatımız geçtiğimiz yılların gerisinde. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve paritedeki düşüş ihracatımızın 6,2 milyar dolarlara gerilemesine sebebiyet verdi. Ülkemiz ekonomisini yıpratmaya çalışan güçler bu konuda başarılı olamayacaklar. Devletimizin öncülüğünde bu oyunu bozacağız. İDDMİB olarak 5 UR-GE projesi yürütüyoruz. Buna ek olarak 2016 yılında 8 fuar, 8 sektör toplantısı, 3 alım heyeti, 200'e yakın eğitim ve alt sektörlerimize yönelik 2 çalıştay gerçekleştirdik. Birliğimizce yürütülen UR-GE projeleri kapsamında Amerika'dan Endonezya'ya, Güney Afrika'dan İsveç'e, Güney Amerika ülkelerine yönelik olarak toplam 22 ülkeye faaliyetler düzenlendi" açıklamasında bulundu.

"2017 yılı hedefimiz ihracatımızı yüzde 7,5 arttırmak"

Demir ve demirdışı metaller sektörü olarak önümüzdeki yıl ihracatı yüzde 7,5 seviyelerinde arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Mertöz, "2017 yılı hedefimiz de sektör ihracatımızı yüzde 7,5 artırarak döviz kurları ve emtia fiyatlarını göz önünde bulundurarak istatistiki analizlerle belirlediğimiz 6,7 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Tabi ki bu artışa sadece miktar bazında fazla satış yaparak ulaşmak yerine daha katma değerli daha inovatif ürünler üreterek daha az ama daha pahalıya ürünlerimizi satarak ulaşmanın sektörümüze ve ülkemize uzun vadede daha çok yarar sağlayacaktır. Birliğimiz faaliyetlerine bir katılan firmamız tekrar katılıyor. Sektördeki tüm ihracatçıları Birlik çatısı altında daha çok rol almaya davet ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar atasözünden hareketle tüm ihracatçılarımızla daha başarılı işler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"dedi.
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