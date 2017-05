06.05.2017 10:33:27

59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor

Bursa'da yaşayan 86 yaşındaki Ali Rıza Karan, sigarayı bırakmak için ağzına aldığı gülü 59 yıldır ağzından düşürmüyor

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bursa'da yaşayan 86 yaşındaki Ali Rıza Karan, sigarayı bırakmak için ağzına aldığı gülü 59 yıldır ağzından düşürmüyor.Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan Ali Rıza Karan, 27 yaşına kadar sigara içti. İçtiği sigaraların kendisine zarar verdiğini hisseden Karan, sigarayı bırakmaya karar verdi. Tiryakisi olduğu sigarayı bırakmakta ilk başlarda zorlandı. Sigarayı unutmak için ağzına gül aldı. Daha sonra bu güle o kadar alıştı ki tam 59 yıldır ağzından gülü düşürmüyor. Yazın gülleri kendi ve komşularının bahçelerinden kopartan Karan, kışın ise gül bulmak için her ay Yalova'ya gidiyor. Kışın Yalova'dan tanesi 8 liradan 4 tane gül alan Karan, 1 gülü bir hafta boyunca ağzında taşıyor.Ağzında gül taşımaya sigarayı bırakmakla başladığını ifade eden 87 yaşındaki Ali Rıza Karan, "27 yaşımda içtiğim sigarının bana zarar verdiğini düşünerek sigarayı bıraktım. Tiryaki olduğum için çok zor geldi. Sigarayı bırakmak için çare aramaya başladım. Sigarayı unutturum diye ağzıma gül koymaya başladım. Tam 59 yıldır ağzımdan gülü hiç ayırmıyorum. Yazın gülleri bahçemden temin ediyorum. Kışın ise gül almak için her ay Yalova'ya gidiyorum. Bir gül bir hafta ağzımda duruyor. Her hafta ağzıma yeni bir gül alıyorum. Köyden çıkıp bir yere gittiğimde beni tanımayanlar tuhaf tuhaf bakıp niçin ağzımda gül taşıdığımı soruyorlar. Ben de onlara neden ağzımda gül taşıdığımı söylüyorum. Ben bu gülü ölünce bırakırım" şeklinde konuştu.(Burak Türker/İHA)