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55 ilden gençler Diyarbakır'ı gezdi
18.02.2017 15:04:00

55 ilden gençler Diyarbakır'ı gezdi

Türkiye Gençlik Konseyi öncülüğünde Türkiye'nin 55 ilinden gelen ve Diyarbakır'ı gezen gençler, bölgeye ön yargılı bakıldığını belirterek, ön yargılı olup da kente gelenlerin buradaki ortamı gördükten sonra gitmek istemeyeceğini belirtti.

Türkiye Gençlik Konseyi öncülüğünde Türkiye'nin 55 ilinden gelen ve Diyarbakır'ı gezen gençler, bölgeye ön yargılı bakıldığını belirterek, ön yargılı olup da kente gelenlerin buradaki ortamı gördükten sonra gitmek istemeyeceğini belirtti.

Türkiye Gençlik Konseyi öncülüğünde Türkiye'nin 55 ilinden gelen 80 genç Diyarbakır'ı gezdi. Kentin tarihi mekanlarını ve Sur ilçesini gezen gençler, özellikle sosyal medyadan yansıtılan yalan yanlış bilgiler nedeniyle Diyarbakır'a ön yargılı bakıldığını kaydetti. Giresun'dan gelen üniversite öğrencisi Emine Özkesici Diyarbakır'a ilk defa geldiğini ifade ederek, "Sandığımız gibi korkulacak bir durum olmadığını görüyorum. Bütün arkadaşlarımıza buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bizi kendi evimizdeymişiz gibi hissettirdiler. Hatta bize çok iyi imkanlar sundular. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar" dedi.

"Aklımda hiçbir soru işareti olmadan burada görev yapabilirim"

Öğretmen adayı olduğunu ve aklında hiçbir soru işareti olmadan ileride burada gelip görev yapabileceğini kaydeden Özkesici, "Bir Karadenizli olarak da bütün arkadaşlarıma sesleniyorum buraya gelirken akıllarında hiçbir soru işareti olmasın. Buraya istediğiniz zaman gelebilirsiniz. İstediğiniz zaman gezebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman insanlar sizi çok güzel bir şekilde karşılıyor. Çok yardımseverler, iyi niyetliler. Karadeniz'de nasıl rahatça gezebiliyorsak buraya çok rahat bir şekilde gelebilirler. Sur'da gezebiliyoruz. Hiçbir şekilde korkulacak bir şey yok. Ön yargılı olmayın, ön yargılarınızı kırın. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi bir arada durmalıyız. Nifak tohumları ekilmesine izin vermemeliyiz. Bunu da sadece biz gençler sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Çoğu insanın bölgeye ön yargısı var"

Trabzon'dan gelen Emre Budak da çoğu insanın bölgeye karşı bir ön yargısı olduğuna ve buraya gelmeden ön yargılarını kıramadığına dikkat çekerek, "Buraya gelmeden, görmeden, bu insanları tanımadan, bu ortamı görmeden, bu kokuyu tatmadan insanlar ön yargılarını kıramıyorlar. Güneydoğu'ya gelmeye çekinen bütün vatandaşlarımız buraya çok rahat gelebilirler. Buradaki insanların nasıl dostça yaklaştığını, nasıl misafirperver olduklarını birebir görebilirler. Çok sevdim Diyarbakır'ı. İstanbul'dan, Trabzon'dan hiçbir farkı yok. Sur içini çok sevdim. Ulucami'de dün Cuma namazını kıldık. Yemekleri çok güzel. Eminim ki, ön yargısı olup da buraya gelenler gitmek istemeyecekler daha çok kalmak isteyecekler. Ben ön yargıyı bu şekilde kıracağımıza inanıyorum. Bu ön yargılarda medyanın büyük rol oynadığına inanıyorum. Sivas'ın, Erzincan'ın ötesini geçmemiş insanlar medyadan, sosyal medyadan gördükleri yalan yanlış haberlerle Doğu'yu çok yanlış tanıyorlar. Buraya gelip görmeden, buranın havasını solumadan, buradaki insanlarla tanışmadan, birebir muhabbet etmeden ön yargılı davranmasınlar. Bütün iller bizim illerimiz. Ben burada hiç yabancılık çekmedim. Trabzon'da nasıl ağırlanıyorsam burada daha iyi ağırlandım" ifadelerini kullandı.

"Her ilden gençleri getirmeye çalışıyoruz"

Türkiye Gençlik Konseyi Genel Başkanı Mekan Görük ise, her ilden gençleri Diyarbakır'a getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'daki kardeşliği göstermeye çalışıyoruz. Diyarbakır'ın Sur ilçesini gezdik. Kardeşlerimiz burada gördükleri tablodan çok etkilendiler. Medyada gördükleri tablodan ziyade buraya gelip buradaki kardeşleriyle kucaklaştılar. Bu ortamdan son derece memnun kaldılar. Bizi ağırlayan Diyarbakır'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şekilde bizi ağırladılar. Gençlerimizi buraya getirmeye devam ederek birlik ve beraberli ortamını daha ileriye getirmeye çalışacağız. Biz önce insan sloganıyla herkesi kucaklamaya çalışıyoruz."
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