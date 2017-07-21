21.07.2017 09:27:14

54 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, bir hafta içinde gerçekleştirilen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında biri lider kadrosunda olmak üzere 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini, harekat kapsamında 1 askerin şehit olduğunu, 26 askerin de yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada geride kalan hafta içerisinde (13-20 Temmuz 2017) BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt) illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Mardin Nusaybin, Artuklu, Ömerli, Şırnak Beytüşşebap, Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak Beytüşşebap - Faraşin Bölgesi, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Silvan, Kulp, Batman Hasankeyf, Sason, Erzurum, Karayazı, Van, Gürpınar ve Siirt Pervari bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edildi.



54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İcra edilen operasyonlarda; biri lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler içerisinde; gri listede yer alan Baver (K) Kasım Yanık ve Ağrı Doğubayazıt Eli köyü bölge sorumlusu Murat Bazid (K) Ahmet Acar ile yeşil listede yer alan; sözde Garzan Eyaleti 5'li yürütmede görevli (aynı zamanda Hizan sorumlusu) Kia Koçer (K), Ali Ulaş ve Taylan (K) Ferit Polat Sözde Kuzey (Kars) alan sorumlusu (06 Temmuz 2017 tarihinde Kars'ta yapılan hava harekatıyla) etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ



Açıklamada teröristlere ait 17 adet piyade tüfeği, 2 adet makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet roketatar, 1 adet av tüfeği olmak üzere toplam 21 adet silah ve 30 kg plastik patlayıcı, 696 kg amonyum nitrat, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 5 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 13 adet el bombası, 2 adet mayın, 51 adet fünye, 52 adet tüp, bin 237 adedi Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık bin 939 adet hafif silah mühimmatı, 324 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet top mermisi, 1 adet el dürbünü, 3 adet telsiz, 32 adet şarjör ve çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan kablonun ele geçirildiği kaydedildi.



19 adet EYP'nin tespit edilerek imha edildiğinin ifade edildiği açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 16 sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.



BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 43 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirilirken, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 207 kişi yakalandı.



1 ASKER ŞEHİT OLDU, 26 ASKER YARALANDI



13-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 26 askerin yaralandığı açıklandı.



Örgütün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerinin, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildiği, hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 5 bin 207 kişinin yakalandığı ve bol miktarda kaçak sigaranın da ele geçirildiği belirtildi.

2 BİN 15 KİLOMETRELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI



Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, IŞİD tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/YPG unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği de bilgilendirmede yer aldı.



Açıklamada özellikle bu hafta içinde, gerçekleştirilen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında örgütün elemanlarının önemli bir bölümünü yitirdiği, yeni katılımların azalması nedeniyle bu kayıplarını da yeterli şekilde tamamlayamayan PKK'nın, son dönemde oldukça güç duruma düştüğü ifade edildi.