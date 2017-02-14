14.02.2017 11:08:25

536 adet sahte altını satmaya hazırlanan kardeşler jandarma engeline takıldı

Aydın'da 536 adet sahte altını Kuşadası ve Söke ilçelerinde satmaya çalışan iki kardeş, jandarma engeline takıldı. Zanlılardan biri tutuklanırken, firar eden kardeşin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Aydın'da 536 adet sahte altını Kuşadası ve Söke ilçelerinde satmaya çalışan iki kardeş, jandarma engeline takıldı. Zanlılardan biri tutuklanırken, firar eden kardeşin yakalanması için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan E.Ö.'nün elindeki sahte altınlarla dolandırıcılık yapacağı yönünde gelen ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö.'nün Kuşadası ve Söke ilçelerinde daha önce de aynı suçu işlediğini belirledi. Adli makamlardan alınan arama kararıyla E.Ö.'nün evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 9 adet fişek, sahte olduğu değerlendirilen üzerinde Osmanlı tuğrası ve Arapça yazılar bulunan 507 adet altın renginde metal eşya, diğer metallerden daha ağır olan üzerinde aynı boyutlarda ve şekilde Osmanlı turası ile Arapça yazılar bulunan 28 adet altın renginde metal eşya, 1 adet üzerinde herhangi bir amblem veya yazı bulunmayan sahte olduğu değerlendirilen altın renginde metal eşya, 4 adet 200 TL'lik banknot, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme ve alüminyum folyo içerisine sarılmış bir şekilde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 1 gram ağırlığında toz halinde pembe renkte madde ele geçirildi.Evde bulunan E.Ö.'nün oğlu A.C.Ö. ve kardeşi H.Ö. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen H.Ö. tutuklanarak Söke T Tipi Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. Zanlının 18 yaşından küçük oğlu A.C.Ö. ise kimlik tespiti yapılarak serbest bırakıldı. Firar eden E.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.