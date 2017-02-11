11.02.2017 10:13:40

523 bin çağrının 350 bini asılsız

112 Günü kutlamalarında asılsız çağrılar konuşuldu. Düzce'de alınan 523 bin çağrıdan 350 bini asılsız olduğu bildirildi.

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112 Günü kutlamalarında asılsız çağrılar konuşuldu. Düzce'de alınan 523 bin çağrıdan 350 bini asılsız olduğu bildirildi.112 günü, 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlenen programla kutlandı. Programa Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, kurum idarecileri ve 112 acil çağrı merkezi personeli katıldı.Programda konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gurbet Altay, "Problem çözme teknikleri" konu bir konferans verdi.Konferansın ardından Vali Dağlı, Gurbet Altay'a, protokol üyeleri ise, Yılın çağrı alıcısı, Yılın çağrı yönlendiricisi ve katkılarından dolayı birim sorumlularına 2016 yılının enleri olarak plaket hediye ettiler.Vali Zülkif Dağlı programda yaptığı konuşmada, 112 çağrı merkezine yapılan asılsız çağrılara dikkat çekti, uyarılara rağmen merkezi sürekli rahatsız edenlerin listesinin oluşturulduğunu ve bunlara cezai müeyyide uygulanacağını bildirdi.Vali Dağlı, "112 ile ilgili sorunlarımıza baktığımızda biraz empatiden geçiyor. Vatandaş olarak empati yapmamız gerekiyor. İlimizde önemli bir sorun var. Bu sorunları azaltmak için de hep birlikte çalışıyoruz. 2016 yılı içerisinde 523 bin çağrı almışız 112 olarak, 350 bin tanesi asılsız yalan çağrı. Burada bir empati yapmamız gerekiyor. Belki bir gün biz de 112'yi kaldırdığımızda ve acilen ulaşmamız gerektiğinde, o telefonu meşgul halde bulabiliriz. Zamanla yarıştığımız o durumda beklide zamandan dolayı belli felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunuyoruz, 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmesinler, bir gün kendileri de aynı durumda sıkıntıyla muhatap olabilirler. Bilgilendirici mahiyette bu duyuruları vatandaşlara yapıyoruz. Müeyyide uygulamak bizim için ikinci planda, ancak mecbur kalındığı zaman numaraları alındı. Bilgi teknoloji Kumrumuza Bizi asılsız şekilde ve devamlı rahatsız eden numaraların listesini verdik, bunlar elimizde, ilgili müeyyidelerimizi uygulayacağız. 250 lira gibi bir rakam var, katlanarak da devam ediyor. İstediğimiz vatandaşlarımız asılsız çağrılarla 112'mizi meşgul etmesinler" dedi.Konuşmaların ve ödül töreninin ardından programa katılanlar hep birlikte 112 Günü pastasını kesti.