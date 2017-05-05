05.05.2017 19:42:17

52. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Avrupa Karate camiasının gözünü çevirdiği 52. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

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Avrupa Karate camiasının gözünü çevirdiği 52. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 52. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Çeşitli kategorilerde müsabakaların yapıldığı şampiyonaya bu yıl 44 ülkeden 424 sporcu katıldı. 04 Mayıs - 07 Mayıs tarihleri arasında yapılan Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit Polis Recep Topaloglu Spor Salonu'nda düzenlenen törene Kocaeli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen törende 44 ülkeden 424 sporcu alana gelerek protokol üyeleri ve vatandaşları selamladı. Sporcuların alana gelmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.Kürsüye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yapan Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, "Sevgili sporcu kardeşlerim barış diyarı Türkiye'ye hoş geldiniz, hepinizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.Karate branşının diğer spor branşlarına göre daha disiplinli olduğunu söyleyen "Kocaeli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, "Uluslararası arenada daha çok başarı ve madalya bekliyorsak ve milletimizin adını duyurmak istiyorsak buradaki sporcularımız bunu başaracaktır. Bütün sporlar faydalıdır ama karate sporu selamla başlayan içinde saygı, sevgi ve disiplini felsefe edinen bir spordur" diye konuştu.Vali Yardımcı Etil'in ardından kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, spor dostu bir belediye olduklarını ifade ederek, uluslararası arenada mücadele eden bütün sporculara başarılar diledi.Protokol konuşmasının ardından çeşitli gösteriler yapıldı ve açılış programı sona erdi.