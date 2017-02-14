14.02.2017 19:24:53

52 asker hakkındaki ByLock iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 52 asker hakkında hazırlanan 3 ayrı iddianame, kabul edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında subayların da bulunduğu 52 asker hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 3 ayrı iddianame, mahkemece kabul edildi.

AA'nın haberine göre İddianamelerde, FETÖ'nün TSK'daki örgütlenmesi anlatılırken, bir kısım şüpheli askerlerin örgütün üst düzey sorumlularıyla irtibatlı oldukları, bir kısım şüphelilerin eşinin ise KPSS soruşturmasında şüpheli olduğu kaydedildi.

"FETÖ için kadrolaşmada öncelikli ve en önemli yer TSK"



FETÖ için en güçlü silahlı unsur olması nedeniyle kadrolaşmada öncelikli ve en önemli yerin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu belirtilen iddianamede, "Yıllardır süren kadrolaşmanın ordu disiplinini bozacak ve ülke savunmasında zafiyet oluşturacak bir yoğunluğa ulaştığı değerlendirilmiş, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi de değerlendirmenin haklılığını ortaya çıkarmıştır.'' denildi.

İddianamede, 'Askeri liseler, askeri harp okulları ve harp akademilerinde gerçekleştirilen sınavlarda usulsüzlükler yapılmıştır. Sınav soruları, Fetullahçı gruba sınav öncesi sızdırılmıştır. Bütün sınavlarda, bu örgüt üyeleri önceden elde ettiği soruları çözerek, başarı sağlamıştır.'' bilgisine yer verildi.

"FETÖ'cülerin önünü açmak için disiplin soruşturmaları açmışlar"



FETÖ üyesi subayların önünü açmak ve etkili yerlere gelmelerini sağlamak için örgütün ikinci yöntem olarak disiplin soruşturmalarını kullandığına işaret edilen iddianamede, örgütün TSK içerisinde kendinden olmayan kişilere disiplin soruşturmaları açtırıp, kendisinden olmayan herkesi düşman kabul ederek TSK içinden ayıkladığı kaydedildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

''Örgüt, kadrolarını general ve amiral yapmak, TSK'nın üst yönetimini ele geçirmek için soruşturma ve davalar açtırmıştır, bu örgütten olmayan albay, amiral ve general kadrosunu tasfiye etmiştir. 'Ergenekon', 'Balyoz', 'Askeri casusluk' ve benzeri davalar, TSK içerisindeki diğer görüşteki askeri bürokrasinin tasfiyesi için açılmıştır. Gizlice örgütlenen FETÖ mensupları, albay ve general kadrolarına terfi ettirilmiş ve bu yolla önleri açılmıştır."

523 asker hakkında soruşturma



İddianamede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 7 Kasım 2016 tarihli yazısı üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca münhasıran kullanılan kriptografik haberleşme programlarından "ByLock'' programını kullandıkları tespit edilen 523 asker hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Aralarında subay ve astsubayın da bulunduğu 52 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, şüphelilerin örgüte iltisaklarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder