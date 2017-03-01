01.03.2017 10:24:40

502 adet uyuşturucu hapla yakalandılar

Antalya'nın Finike ilçesinde 2 şüpheli, 502 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Antalya'nın Finike ilçesinde 2 şüpheli, 502 adet uyuşturucu hapla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.İ.'nin bir araç ile Sivas, Erzincan, Diyarbakır, Mersin ve Ankara illerinin ardından ilçeye geldiğini belirledi. Finike girişinde aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 502 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan Ş.İ. ve eşi E.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ş.İ. tutuklanırken, eşi E.İ. Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.