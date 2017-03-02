02.03.2017 21:24:12

'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'

Suriyeli Peşmergelerin, PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığına karşı harekete geçirildikleri ileri sürüldü.

Suriye Peşmergeleri komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Güçlerimizden 500'ünü Şengal ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesur köyü arasında konuşlandırdık" dedi.

'GÜÇ TAKVİYESİ TALEP ETTİK'

Suriyeli Peşmergelerin sevk edildiği bölgelerin PKK'nın elinde olduğunu belirten Memi, "PKK militanlarının bölgeden çıkarılması için oraya güç takviyesi yaptık" dedi.

Memi, PKK'nın bölgeden çıkarılması için kendilerinin bağlı bulundukları merkezden daha fazla Peşmerge'nin gönderilmesi talebinde de bulunduklarını söyledi.

Sincar ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesun bölgesi Irak-Suriye sınırında yer alıyor.