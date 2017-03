03.03.2017 12:41:38

50 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir hafta içinde yurt içinde yapılan operasyonlarda 35, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 15 olmak üzere 50 teröristin

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir hafta içinde yurt içinde yapılan operasyonlarda 35, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 15 olmak üzere 50 teröristin etkisin hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan 23 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasındaki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı azimli ve kararlı mücadele sürdürülürken, bölgedeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla birlikte BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Fırat Kalkanı Harekâtı"na 191'inci gününde devam edildiği bildirildi. Teröristle mücadele harekâtı kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Ağrı'da teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi. Şırnak Beytüşşebap, Mardin Ömerli, Artuklu ve Nusaybin, Bitlis merkez, Muş Bulanık, Erzurum Şenkaya ve Karayazı, Ağrı Tendürek Dağı bölgelerinde icra edilen orta çaplı operasyonlarda 35 teröristin etkisiz hale getirildiği, 12 adet EYP, 17 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, yaklaşık 900 kg amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi. Teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği, Hakkâri'de çalıntı ikiz plaka kaydı bulunan ve BTÖ tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 1 araç ele geçirildiği bildirildi. Bölücü terör örgütünün lider kadrosuna ve ödül listesinde aranan teröristlere yönelik operasyonlar sonucunda mavi listede yer alan sözde Mardin Eyalet Sorumlusu ile sözde Mardin Eyaleti kadın sorumlusu iki teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 356 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildiği, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 870 kişinin yakalandığı, 3 askerin ise yaralandığı belirtildi."HUDUT BÖLGELERİNDE ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE HAFTA İÇİNDE TOPLAM 5 BİN 870 KİŞİ YAKALANMIŞTIR"Yürütülen operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütünün her gün yeni kayıplara uğratıldığı ve güç kaybettiği kaydedilen açıklamada, Şırnak Beytüşşebap, Mardin Ömerli, Artuklu, Nusaybin, Bitlis merkez, Muş Bulanık, Erzurum Şenkaya ve Karayazı, Ağrı Tendürek Dağı bölgelerinde orta çaplı operasyonların icra edildiği, icra edilen operasyonlarla bölücü terör örgütünün tutunma çabalarının sekteye uğratıldığı ifade edildi.Tespit edilen sığınaklar ile sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği belirtilerek, bölücü terör örgütünün lojistik açıdan da ağır darbe aldığı vurgulandı. İcra edilen operasyonlarla terör örgütünün bahar tertiplenmesi kapsamındaki hazırlık faaliyetlerinin önemli oranda engellendiği, bu başarıların asıl yansımalarının yaz aylarına doğru görüleceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Terör örgütü, yapmayı planladığı birçok hain eylemi gerçekleştirecek güç ve kabiliyeti yitirmiş olacaktır. Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde toplam 5 bin 870 kişi yakalanmış ve çok miktarda kaçak malzeme ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutların korunması ve teröristle mücadele kapsamında ağır kış şartlarına aldırmadan vatanın bekası için operasyonlarına devam etmektedir.""AZAZ-CERABLUS ARASINDA BULUNAN TOPLAM 241 MESKUN MAHAL VE 2 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 241 meskûn mahal ve 2 bin kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, 9 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab harekatında 24 Şubat 2017 tarihinde şehir merkezinin tamamen kontrol altına alınarak başlanan patlayıcı/mayın arama/temizleme çalışmalarına devam edildiği bildirildi."TERÖRİST UNSURLARIN AFRİN'DEN DOĞUYA, MÜNBİÇ'TEN BATIYA DOĞRU OLABİLECEK SALDIRILARINI DURDURMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLERİN UYGULANMASINA HASSASİYETLE DEVAM EDİLMEKTEDİR"23 Şubat-1 Mart 2017 tarihleri arasında 6'sı DEAŞ'lı, 9'u PYD/YPG/PKK'lı olmak üzere 15 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 araç (1 patlayıcı madde yüklü araç ve 1 silahlı araç) ve 12 binanın imha edildiği kaydedilerek, tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği bildirildi. DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekât sürdürülürken, PYD/YPG/PKK terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudut hattının emniyete alınması, bölgede bulunan DEAŞ ve PYD/PKK terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesi ve sivillerin normal yaşantılarına dönebilmesine olanak verebilmek amacıyla Fırat Kalkanı Harekâtı'na devam edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:"9 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab harekatında 24 Şubat 2017 tarihinde şehir merkezi tamamen kontrol altına alınarak başlanan patlayıcı/mayın arama/temizleme çalışmalarına devam edilmektedir. Gelinen bu aşamada TSK; Fırat Kalkanı ve Musul Harekâtı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etmekte, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla ve kesintisiz olarak sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüce Türk illetinin emrinde vatanımızın güvenliği ve bekası için sarsılmaz iradesiyle görevinin başındadır."(Pelin Üzek /İHA)