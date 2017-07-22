22.07.2017 13:08:42

50 işçi yemekten zehirlendi

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir fabrikada 50 işçi yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir fabrikada işçiler yemekten zehirlendi. Akşam vardiyasında olanların ağırlıkla zehirlendiği firmada, ilk 30 kişi hastaneye sevk edilirken, ilerleyen saatlerde bu sayı 50'yi buldu. Zehirlenenler Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine getirilirken, firma yöneticileri de tedavi sürecini yakından takip etti. İşçilerin büyük bölümünün taburcu edildiği ifade edildi.