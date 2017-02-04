04.02.2017 16:04:48

5 yaşındaki engelli çocuk otel odasında ölü bulundu

Afyonkarahisar'da 5 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk ailesi ile tatil için geldiği otelin odasında hayatını kaybetti.

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Afyonkarahisar'da 5 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuk ailesi ile tatil için geldiği otelin odasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, olay kentteki bir otelde meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları otel odasında 5 yaşındaki zihinsel engelli M.T.Ç., isimli çocuklarının hareketsiz yattığını gören aile üyeleri durumu hemen 112 Acil Servis ve polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri küçük çocuğun öldüğü belirledi. Çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri incelemelerde bulundu.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.