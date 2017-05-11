11.05.2017 20:05:45

5. Viyana Enerji Forumu

UNIDO Genel Direktörü Yong:- 'Uygun, güvenilir ve temiz enerjiye erişimi arttırmak, ekonomik büyümeyi teşvik etmenin yanı sıra enerji güvenliğini sağlamanın en önemli anahtardır' - Hindistan Maden ve Enerji Bakanı Goyal: 'Güneş ve rüzgardan neredeyse Avusturya'nın tüketimini karşılayacak oranda enerji üretiyoruz'

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz ülkeden katılımla 5. Viyana Enerji Forumu düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (UNIDO), Avusturya Devleti ve Herkes için Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) platformu tarafından organize edilen etkinliğe, Hindistan Maden ve Enerji Bakanı Piyush Goyal, UNIDO Genel Direktörü Ll Yong'un yanı sıra enerji alanında söz sahibi siyasetçiler ve kanaat önderleri katıldı.

UNIDO Genel Müdürü LI Yong, forumda yaptığı konuşmada, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler (BM) 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmaya başlanmasının ardından iki yıl geçtiğini, toplantıda enerji, iklim ve kalkınma arasındaki bağın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yansımasının ele alınacağını ifade etti.

Ll, "Uygun, güvenilir ve temiz enerjiye erişimi arttırmak, ekonomik büyümeyi teşvik etmenin yanı sıra enerji güvenliğini sağlamanın en önemli anahtarıdır. Aynı zamanda temiz enerjiye yatırım yapılmasını teşvik etmek, küresel ısınma sorununa karşı başlıca sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Hindistan Maden ve Enerji Bakanı Piyush Goyal da BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve Paris İklim Anlaşması'nın, dünyanın gerçekleri görerek değişimden yana adım atmasını sağladığını söyledi.

Viyana Enerji Forumu'nun sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle Paris İklim Anlaşması'nı buluşturduğunu belirten Goyal, küresel birçok paydaşın burada toplanarak, insanlık için neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişi yaptığını kaydetti. Goyal, "Sürdürülebilir kalkınma ancak küresel çabayla gerçekleşebilir. Umarım, petrol, doğal gaz ve gıda tükenmeden güneşin ne denli önemli bir enerji kaynağı olduğunu kavrarız." dedi.

Hindistan'ın son yıllarda yenilenebilir enerjiye yatırımlarının meyvelerini almaya başladıklarını belirten Goyal, "Artık yenilenebilir enerji üretimi diğerlerinden daha uyguna mal oluyor. Güneş ve rüzgardan neredeyse Avusturya'nın tüketimini karşılayacak oranda enerji üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistanlı bir düşünürün "fedakarlık yapılmadan hiç kimsenin mutlu olamayacağını" sözünü hatırlatan Goyal, "Gerçekleri görerek algımızı değiştirmeliyiz ve birlikte hareket ederek bizden sonraki nesillere daha iyi bir dünya bırakmalıyız." dedi.

Ana oturumu bugün yapılan 5. Viyana Enerji Forumu düzenlenecek yan etkinliklerle yarın sona erecek.







