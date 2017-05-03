03.05.2017 23:56:37

5. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı

5. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali galayla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yücel Çakmaklı Film Atölyesi ve Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle düzenlenen festivalin açılış galası kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda yapıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, arkeolojik buluntulara göre altı bin yıllık bir geçmişe sahip Kayseri'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Kentin kültürel zenginliğinin tanıtılmasında kültürel ve sanatsal etkinliklerin rolünün büyük olduğunu ifade eden Kamçı, bu kapsamdaki film festivalini önemsediklerini belirtti.

Festival Yönetmeni Kerim Abanoz da 5'incisi gerçekleştirilen festivalin bu yıl Balkan sinemasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Festivalde gösterime sunulan filmlerin oyuncu ve yönetmenlerini de ağırladıklarını anlatan Abanoz, festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Abanoz, genç sinemacıların gayretleriyle hazırlanan festivale katkı veren tüm kurumlara teşekkür etti

Festivalin açılışına, "Müthiş Bir Film" ekibinin oyuncuları ile Balkan sinemasından yönetmenler, sinema yazarı Burçak Evren ve oyuncular Demet Gül, Gaye Gürsel, Rıza Akın da katıldı.

Genç yönetmenlerin kendilerini gösterme imkanı bulduğu, yönetmen ve oyuncularla sinemaseverlerin buluşturulduğu festival kapsamındaki film yarışmasında bu yıl kısa film, animasyon film ve belgesel film dalında birinci olanlara 5'er bin lira ödül verilecek.