13.07.2017 13:20:12

5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bingöl Yayladere'de, üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Bingöl Yayladere'de, üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen örgüt mensuplarına yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi, iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, iki adet el bombası, iki RPG-7 roketatar mühimmatı, bir adet dürbün, bir adet kamera, bir adet telsiz ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı da imha edildi.



Diyarbakır Silvan'da devam eden operasyonda tespit edilen bir mağara içerisinde el yapımı patlayıcı tuzaklamak için hazırlanmış 12 el telsizi, 40 metre kablo ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.