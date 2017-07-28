28.07.2017 16:37:50

5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Beytüşşebap'ta 3, Siirt Pervari'de 1 ve Mardin Nusaybin'de 1 olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, Siirt Pervari'de icra edilen arazi aramasında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği, beraberinde beş el bombası ve iki RPG-7 roketatar sevk fişeği ele geçirildiği belirtildi.



Mardin Nusaybin'de icra edilen temas aramasında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin bir Kalaşnikof piyade tüfeği, dört şarjör, 90 adet fişek, bir tabanca ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.



Van Gürpınar'da devam eden operasyonda ise bir el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği, 38 adet roketatar sevk fişeği, muhtelif yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 16 adet mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi.



Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden hava destekli operasyonda operasyon birliklerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik düzenlenen hava harekâtında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ve bir tabanca ile birlikte yakalandığı bildirildi.



Bingöl Solhan'da devam eden operasyonda 20 adet Kalaşnikof piyade tüfek fişeği, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 130 kilogram gıda maddesi ile muhtelif malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.



Hakkâri Şemdinli'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü bir çuval içerisinde 400 adet Biksi makineli tüfek fişeği ele geçirilirken, Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta bir roketatar mühimmatı, birisi tuzaklanmış halde dört el bombası ele geçirildiği kaydedildi.