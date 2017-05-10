10.05.2017 23:16:53

5 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye çıkan 8 öğretmenden 5'i tutuklandı.

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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye çıkan 8 öğretmenden 5'i tutuklandı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı 'Bylock' programını kullandığı belirlenen 32 öğretmene Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulmuştu. Bazı şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 eski öğretmen de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Adliyeye çıkarılanlardan H.İ.K., H.T., Ö.Ö., İ.C.A. ve S.E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.