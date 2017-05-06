06.05.2017 18:18:36

'5. Lösemi ve Lenfoma Miyelom Kongresi'

SGK Başkan Yardımcısı Koç:- 'Şu anda SGK kapsam, erişim ve kapsayıcılığı açısından Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem halinde'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Orhan Koç, "Şu anda SGK kapsam, erişim ve kapsayıcılığı açısından Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem halinde." dedi.

Koç, Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği'nce (LLMBİR) ATO Congresium'da düzenlenen "5. Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi"nde, sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde yapılan çalışmaları anlattı.

Sağlıkta sosyal güvenlik kurumunun kapsamının çok önemli olduğunu belirten Koç, "Şu anda SGK kapsam, erişim ve kapsayıcılığı açısından Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem halinde. SGK'nin kapsamı, Genel Sağlık Sigortası'nın kapsamı koruyucu sağlık hizmetlerinden başlayıp rehabilitasyon hizmetlerine kadar bütün süreçleri içerisine alıyor." diye konuştu.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün çalışmalarına da değinen Koç, bireylerin öncelikli olarak sağlıklı kalmanın yollarını bilmesi gerektiğini vurguladı.

Koç, "Risk faktörü olan sigara, obezite, hareketsiz yaşam gibi hadiselerden çocuklarımızı, nesillerimizi korumalıyız." dedi.

Bu konuda da başarılar elde edildiğini belirten Koç, koruyucu sağlık hizmetlerinin yanında sağlıklı yaşamla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldığını aktardı.

SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, SGK olarak hem koruyucu sağlık hizmetlerinin finansmanında hem de sağlıklı yaşamla ilgili tüm farkındalık ve kampanyalarda etkin rol aldıklarını söyledi.