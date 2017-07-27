27.07.2017 16:04:49

5. kattan otomobilin üzerine böyle düştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir kadın ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan aşağı düşerken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Yere düşerken apartmanın 2. katındaki bir daireye ait tenteye çarparak, park halindeki bir otomobilin üzerine düşen talihsiz kadının düşme anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.



Edinilen bilgiye göre; Ayvalık ilçe merkezindeki 4 mevkindeki bir apartman ikamet eden 47 yaşındaki Nerime İçim Tiryakioğlu adlı kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle ikamet ettiği apartman dairesinin 5. Katındaki evin balkonundan aşağıya düştü.



Evde yalnız olduğu öğrenilen kadının balkondan aşağıya düşerken, 2. kattaki bir daireye ait tentenin üzerine düştü. Tentenin üzerinden apartmanın önünde park halinde bulunan 19 UA 845 plakalı özel bir otomobilin üzerine düşen Nerime İçim Tiryakioğlu, olay yerine gelen bir 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



5. kattan düşen Nerime İçim Tiryakioğlu'nun olayı ufak tefek sıyrıklarla atlatması hastaneye akın eden dostları ve yakınları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı sıralarda, talihsiz kadının kalbinin durduğu ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



Hastane morgunda incelemelerde bulunan savcı, Tiryakioğlu'nun ölümünü şüpheli bularak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Çevresinde çok sevilen, her zaman güler yüzlü kişiliği ile tanınan Nerime İçim Tiryakioğlu'nun ani ölümü ilçede büyük bir üzüntü ile karşılandı.