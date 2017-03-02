03.03.2017 00:17:02

5. kattan düşen öğretmen öldü

Çorlu İlçesi'nde yaşayan bir öğretmen, oturduğu apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Çorlu İlçesi'nde yaşayan bir öğretmen, oturduğu apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.Olay, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Çamlıca Konakları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da bir lisede öğretmenlik görevini sürdüren 2 çocuk annesi Sibel Sadıkoğlu, yaşadığı apartmanın 5'inci katında pencereden bakarken, dengesini kaybederek düştü. Beton zemine çakıldığı öğrenilen Öğretmen Sibel, olay yeri ve sağlık ekiplerini incelenmesinin ardından öldüğü tespit edildi. Sibel Öğretmenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.