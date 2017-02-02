02.02.2017 09:39:46

5'inci kattan atlayan diş hekimi kadın ağır yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir poliklinikte diş hekimi olan genç kadın, iddiaya göre, 11 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki evinin balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan genç kadının ilk sözleri, 'Araba çarptı, ayaklarım ağrıyor' oldu.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir poliklinikte diş hekimi olan genç kadın, iddiaya göre, 11 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki evinin balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan genç kadının ilk sözleri, "Araba çarptı, ayaklarım ağrıyor" oldu.Olay, Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki evinin balkonunda meydana geldi. İddiaya göre, özel bir poliklinikte diş hekimi olan 32 yaşındaki Özgür Ö. isimli kadın, saat 21.40 sıralarında evinin 5'inci katından aşağıya atladı. Sesi duyan çevredekiler, olay yerine gittiklerinde Özgür Ö.'nün yerde uzanmış vaziyette olduğunu gördü. Apartman sakinleri hemen durumu 112 ve polise bildirdi. Yaşadığı anlaşılan genç kadın, hemen ambulansla Medical Park Antalya Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis cinayete teşebbüs ile intihar ihtimali üzerinde duruyorBu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, Özgür Ö.'nün evinde inceleme yaptı. Olayın olduğu esnada evde olduğu iddia edilen bir arkadaşının gözaltına alındığı öğrenildi. Özgür Ö.'nün 5'inci kattaki evinin balkonu ve düştüğü zeminde incele yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın intihar ya da cinayete teşebbüs olabileceği ihtimali üzerinde duruyor."Arabayla kaza yaptım, ayaklarım acıyor"Sesi duyar duymaz kadının düştüğü yere ilk gidenlerden olduğunu söyleyen market sahibi Ümit Bulak, olay anında yaşananları anlattı. Yerde yatan genç kadının hareket ettiğini, hatta konuştuğunu ancak bilincinin yerinde olmadığını söyleyen Bulak, "Dükkanımızda oturuyorduk, bir ses duyduk. Bir arkadaş 'binanın otomatiğini açar mısınız?' dedi. Kapıyı açtığımızda ambulansın geldiğini gördük. Ambulansın gittiği yere yönelince bahçede bir bayanın yattığını gördüm. Ağır yaralıydı. İlk önce kim olduğunu anlayamadım, sonradan baktım ki komşumuz 5'inci kattan aşağı atlamış. Konuşabiliyordu ama bilinci yerinde değildi. Buraya nasıl geldin diye sorunca, bize 'arabayla kaza yaptım, ayaklarım ağrıyor" dedi. Sonradan anladık ki 5'inci kattan düşmüş" diye konuştu.2 çocuk annesi Diş Hekimi Özgür Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.