18.07.2017 10:27:05

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

Eskişehir'de yapılan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda zehir tacirlerine büyük darbe vurulurken, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Eskişehir merkezli olmak üzere 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinesinde, Narkotik Daire Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirildi. Operasyona, 60 ekipten oluşan 750 emniyet görevlisi katıldı.



HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU



Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu operasyonda, 7 polis köpeği de görev aldı. Eskişehir'de yapılan 2 aylık çalışmalar sonucunda yerleri tespit edilen uyuşturucu tacirlerine sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alınırken, havadan helikopter desteği de yapıldı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 11 kilogram esrar, 20 gram kokain, bin 100 uyuşturucu hap, 500 gram skunk, bir miktar bonzai, 3 tabanca ve 5 pompalı tüfek ele geçirildi.