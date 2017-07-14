15.07.2017 10:25:47

5 hektar ormanlık alan yandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Taş Oluk mevkisi Kuru Çeşme ormanlık alanda başladı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, saatte 35 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle kısa sürede çevreye yayıldı. Gökyüzünü kaplayan duman ilçe merkezinden de görüldü.



Yangına Kırıkhan Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 10 arasöz., 5 su tankı, 3 adet acil müdahale aracı, 7 teknik eleman, 110 işçi ile müdahale edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının çok geniş bir alana yayılmadan, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde 5 hektarlık alanda tutulup kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığını dile getirdi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.