12.02.2017 16:13:47

5. Güvercin Festivali düzenlendi

Gönen Belediyesi ve Güvercin Severler Derneği tarafından 35 yöreden derneğin katılımıyla 5. Güvercin Festivali düzenlendi.

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Gönen Belediyesi ve Güvercin Severler Derneği tarafından 35 yöreden derneğin katılımıyla 5. Güvercin Festivali düzenlendi.Gönen Belediyesi ile Gönen Güvercin Severler Derneğinin öncülüğünde 5. Güvercin Festivali düzenlendi. Fahri Dilmaç Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Güvercin Festivaline, Güvercin Sevenler Derneği Federasyon Başkanı Tuncay Bilgin'in yanı sıra 35 yöreden güvercin derneği ile güvercin yetiştiricileri katıldı.Soğuk havaya rağmen katılımın yüksek olduğu Festivalin açılışını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Dökmen, etkinliğin Gönen halkına ve güvercin severlere hayırlı olmasını diledi.