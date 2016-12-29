29.12.2016 18:11:41

5 günde 2 kez silahlı saldırıya uğrayan kişiyle ilgili 3 tutuklama

Şanlıurfa'da bir kişinin 5 gün içinde 2 kez silahlı saldırıya uğraması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da bir kişinin 5 gün içinde 2 kez silahlı saldırıya uğraması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Karaköprü ilçesinde 6 gün önce aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Mehmet Ali D. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. İddiaya göre taburcu olduktan sonra evine 60 HK 019 plakalı araçla giden Mehmet Ali D., araçtan indiği sırada merkez Haliliye ilçesinin Yenişehir Mahallesinde plakası öğrenilemeyen bir araçtan kişi veya kişiler tarafından üzerine açılan ateşle ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Mehmet Ali D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından taburcu olduğu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar getirildi.Mehmet Ali D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama çıkarılan 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, ilk saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen aynı aileden Erdal Ş., Mustafa Ş. ve Nazif Ş'yi saklandıkları evde, ikinci saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Abdullah T'yi de, olayın ardından kullandığı silahla otomobiliyle kaçarken yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal Ş., Mustafa Ş. ve Nazif Ş. tutuklandı. İşlemleri süren zanlı Abdullah T'nin saldırıyı alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.Hastanede tedavisi süren Mehmet Ali D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.