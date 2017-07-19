19.07.2017 14:42:39

5 evden 38 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan hurda malzemelerin bulunduğu 5 çöp ev boşaltıldı. Ekipler, 5 evden 38 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Çevre sakinlerinin şikayeti ile yazılı ve sözlü uyarılarını dikkate alan Alanya Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri emniyet güçlerinin desteğiyle sabah saatlerinde daha önceden tespit ettikleri Tosmur Mahallesi'nde bulunan 5 çöp eve operasyon düzenledi. Operasyonda içerisi hurda malzemeler ve çöplerle doldurulan 5 evde çalışma yapan çok sayıda ekip, 2 kepçe yardımıyla 38 kamyon çöp çıkardı. Çevreye aşırı derecede koku yaydığı belirlenen ve çevre sakinlerini rahatsız ettiği tespit edilen evlerin boşaltma çalışması bittikten sonra çevrede ilaçlama yapılacağı öğrenildi.



38 KAMYON ÇÖP VE HURDA



Hurda malzemelerinin olduğu 5 evden 38 kamyon çöpün çıktığını aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, "Zabıta ekiplerimiz 1 ay önceden ilgili şahıslara bu evleri ve depoları boşaltmaları için sözlü ve yazılı uyarıları yaptı. Ancak, şahıslar çöpleri ve hurda malzemelerini kaldırmadı. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız bu çöp kokusundan ciddi anlamda rahatsız oluyorlardı. Çevre kirliliğine de yol açan bu çöpleri ekiplerimiz bugün temizledi" dedi.