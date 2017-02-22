22.02.2017 14:49:07

'5 dakikada muayene felakettir'

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, doktorların günde en az 100 hastaya bakmak zorunda olduklarına savunarak, '5 dakikada muayene olmaz, sürat felakettir' dedi.

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Eskişehir Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, doktorların günde en az 100 hastaya bakmak zorunda olduklarına savunarak, "5 dakikada muayene olmaz, sürat felakettir" dedi.Hamit Güçlüer yaptığı açıklamada, hastaya ayrılan sürenin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Her yeni gün bir öncekini aratan uygulamalarla karşılaştıklarını iddia eden Hamit Güçlüer, "İyi hekimlik giderek kan kaybediyor. Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmenin koşulları daha fazla tahrip ediliyor. On dört yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlıkta poliklinik sayılarından acil başvurularına, ameliyatlardan BT, MR çekimlerine kadar her parametrede rekor artışlar gerçekleşirken bu on dört yıl boyunca hiç artmayan, anmak bir yana daha da azalan bir parametre yar. Hastaya ayrılan süre. Biz hekimler binlerce yıllık mesleki deneyimimizle gayet iyi biliyoruz ki, hastalıkların tanısın, koyabilmek için bize yol gösteren en önemli araç, muayenenin başlangıcında hastamızla yaptığımız ayrımı, görüşme sonucu elde ettiğimiz hastanın/hastalığının öyküsü, mevcut ya da geçmiş hastalıkları hakkında edindiğim, bilgiler, yani 'anamnez'dir.""Tıp bilimi ye tıbbi teknoloji yıllar içinde ne kadar gelişmiş olursa olsun, bir hekimin hastasına yeterli süre ayırmadan ve ayrıntılı bir anamnez almadan doğru teşhis koyması ve doğru tedavi uygulaması mümkün değildir" diyen Güçlüer, şöyle konuştu:"Hepimiz biliyoruz ki hekimlikte sürat felakettir. Oysa bugün biz hekimler ister birinci basamak ister ikinci basamakta, ister kamuda ister özelde hekimlik yapıyor olalım, her geçen gün, daha fazla hastayı, daha kısa sürede, doğru düzgün anamnez almaya bile vakit bulamadan muayene ve tedavi etmeye zorlanıyoruz. Buna karşılık politikacılar 'Biz gerekli düzenlemeleri yaptık ama doktorlar hastalara ilgi göstermiyor, yeterli süre ayırmıyor.'diyorlar. Gerçekte ise telefonla randevu sisteminde hastaya ayrılan süre on dakikayı bile bulmuyor. Randevusuz hastalar da eklenince hasta başına düşen toplam süre 5 dakikaya kadar itiyor. Günde yüz, yüz elli hasta bakmaya zorlanan bir hekim hastaya ne kadar zaman ayırabilir ki?"Acil başvuruları ülke nüfusundan fazlaEskişehir Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, konuyla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:"Acil servislere başvuru sayısının nüfusundan fazla olduğu bir ülke haline gelen Türkiye'de hekimlerin aşırı iş yükü ve hasta değerlendirmede yeterli süre ayrılamaması hasta güvenliğini tehlikeye atan etkenlerin başında geliyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve izlenen sağlık politikası ile nitelikli bir hekimliğin gerçekleşeceği çalışma koşullarına ulaşmak zorlaşıyor. Her şeye rağmen 14 Mart Tıp Bayramı'na giderken; hastalarımızdan ayrıntılı bir görüşmeyle anamnez alabilmemize, gerekli muayeneleri, tanı ve tedaviye ilişkin bilgilendirmeyi, sağlık eğitimini yapabilmemize, Hizmet verdiğimiz insanlarımızla sağlıklı bir iletişim kurabilmemize, hasta randevularında hastalara ve bizden hizmet bekleyenlere yeterli süre ayırmamıza olanak sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. İyi hekimlik yaparak nitelikli sağlık hizmeti üretmek istiyoruz. Hekimlik ve insanlık değerlerini yükseltecek sağlık politikaları istiyoruz!"