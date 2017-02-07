07.02.2017 18:59:25

5 binanın 40 bin lira değerindeki asansör panoları çalındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 5 farklı binadan, 40 bin lira değerindeki asansör panoları çalındı.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 5 farklı binadan, 40 bin lira değerindeki asansör panoları çalındı.Akçakoca ilçesinde hırsızlar asansör panolarına dadandı. Yeni Mahalle'de bulunan bir siteye giren hırsızlar, kilidi kırarak panoların bulunduğu alana girdi. Daha sonra hırsızlar, panoları alarak kayıplara karıştı. İlginç hırsızlık olayıyla ilgili açıklama yapan müteahhit Orhan Polat, "Belediye ekipleri bakım ve denetim için asansör panolarına bakmak istedi. O zaman çalındığını fark ettik" dedi.Farklı binalarda da hırsızlık olaylarının yaşandığını ileri süren Polat, "Polis ekiplerine haber verdik. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Her biri 7 bin lira değerinde. İlgili mercilere gerekli şikayetleri yaptık" diye konuştu.Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.