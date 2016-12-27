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5 bin bebek yıllardır kayıp
27.12.2016 13:01:56

5 bin bebek yıllardır kayıp

İsrail'de 1950'li yıllarda çoğu Yemenli 5 bin bebek gizemli bir şekilde kayboldu. Yemenli kayıp çocuklar meselesi defalarca soruşturma açılmasına ve mercek altına alınmasına rağmen, İsrail yönetiminin örtbas ettiği bir dava olarak kalmaktan öteye geçmedi. Yahudi aileler, 'Öldü' denilen çocuklarının cesetlerinin kendilerine verilmediğini belirtirken, 'Çocuklarımız ölmedi. Kaçırıldılar' ifadelerini kullanıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; İsrail'de 1950'li yıllarda çoğu Yemenli 5 bin Yahudi bebek kayboldu. Ailelerin çoğu çocuklarının İsrail hükümeti tarafından kaçırıldığını veya evlatlık verildiğini düşünse de çocuklarının akıbetleri hakkında ne olduğunu bilmiyorlar.

Daha öncesinde kayıp Yahudi çocuklarla ilgili komisyon kuran İsrail, 5 bin çocuğun gizemli bir şekilde kaybolmasına ilişkin, "Hiç bir şey olmadı", "Geçmiş hakkında yakınmayı bırakın" ve, "Ne olduğunu asla bilemeyeceğiz" şeklinde açıklamalar yaptı.

6 YILDA 5 BİN BEBEK KAYBOLDU

Bugünlerde yeniden gündeme gelen mesele şöyle: Çoğu Yemen Yahudisi olmak üzere 5 bin bebek, 1948-1954 yılları arasında İsrail'de gizemli bir şekilde kayboldu. Çocukların neredeyse tamamı, çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde kaybolduğu belirtilirken, bebeği kaybolan aileler o günleri şu ifadelerle anlatıyor:

"Çocuklarımızı hastaneye götürdük. Kısa bir süre sonra bize öldüklerini söylediler. Çocuklarımızı defnetmek için cesetlerini istediğimizde ise, 'Zaten defnedildiler' cevabını verdiler."

Kayıp çocukların aileleri, çocuklarının ölmüş olabileceklerine kesinlikle inanmıyor. Birçoğu, çocukların kaçırıldığını, uzak yerlere gönderildiğini veya evlatlık olarak satıldıklarını düşünüyor.

2066'YA KADAR GİZLİ KALACAK!

Geçtiğimiz yıllarda, İsrail yönetimi, çoğu Yemenli olan Yahudi ebeveynlerin baskısı sonucu 3 farklı soruşturma açmak zorunda kaldı. Soruşturmalardan birinde sadece ebeveynler dinlendi, son açılan soruşturmada ise, aileler dışında siviller ve çocukların kaybolduğu dönemde hastane çalışanlarının da ifadeleri alındı. Daha sonra bu ifadelerin kamuya açıklanmaması ve 2066 yılına kadar arşivlerde kalması için olağanüstü bir karar alındı.

"NE OLDUĞUNU ASLA BİLEMEZSİNİZ"

Temmuz 2016'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli Bakan Tzachi Hanegbi'yi Yemenli kayıp çocuklar meselesini soruşturmak için görevlendirmiş ve kamuya açılıp açılmayacağını araştırmasını istemişti. Hanegbi ise kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in çocukları kaçırdığını itiraf ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"YÜZLERCE YAHUDİ YEENLİ ÇUCUK AİLESİNDEN ÇALINDI"

1948-54 yılları arasında bin 500 Yemenli Yahudi çocuğun ailesinden kaçırılarak, İsrail'deki aşkenazi ailelere teslim edildiğini ima etti. Çocukların kaderi ile ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Hanegbi, ısrarlı sorulara rağmen "Asla bilemezsiniz" dedi.


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