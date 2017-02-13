13.02.2017 12:15:53

5 asgari ücret fiyatında papağan

Eskişehir'de bir pet shopta alıcısını bekleyen, yaklaşık 5 asgari ücret fiyatına denk gelen Avustralya 'Kakadu' cinsi papağanın 8 bin liralık fiyatı duyanları şaşırtıyor.

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Eskişehir'de bir pet shopta alıcısını bekleyen, yaklaşık 5 asgari ücret fiyatına denk gelen Avustralya 'Kakadu' cinsi papağanın 8 bin liralık fiyatı duyanları şaşırtıyor.Avustralya'da yaşayan ve genelde boyları 35-75 santim arasında değişen Kakadu türü papağan, görenleri ilgisini çekiyor. Ortalama 60-90 yıl yaşayan papağanın fiyatı dikkat çekiyor. Eskişehir'de Esnaf Sarayı'nda bir pet shop dükkanı bulunan Sinan Bayser, 'Paşa' adlı Kakadu cinsi papağanın 4 yaşına bastığını, fiyatının ise 8 bin lira olduğunu söyledi. Kakadu cinsi papağanların ortalama 60-90 yıl, bazılarının ise 120 yıla kadar yaşayabildiğini belirten Bayser, "Paşa, eğitimli bir papağan. Bize geldiğinde eğitimsiz, yabaniydi. Eskişehir halkı Paşa'yı tanıyor, gelip seviyorlar, çekirdek, fıstık veriyorlar. Bu türlerin fiyatları 4 ila 8 bin lira arasında değişiyor. İri bir cins olan ve alıcısını bekleyen Paşa'nın şuan ki fiyatı 8 bin lira" dedi."Papağanlara ilgi arttı"Eskişehir'de muhabbet kuşuna olan ilginin, eğitimli papağanların gelmesiyle değiştiğini dile getiren Bayser, "Kuşlar eğitimsiz geliyor, bizler de eğitiyoruz. Hayvanseverler de bundan dolayı papağana ilgi göstermeye başladı. Papağanların tüy ve yem problemleri olmuyor. Konuşma kabiliyetleri muhabbet kuşuna göre daha hızlı, ondan dolayı çok tercih edilmeye başlandı" diye konuştu.Fatmanur Fırıldak isimli küçük kız, daha önce papağan gördüğünü ama ilk defa bu kadar büyüğüne denk geldiğini, çok heyecanlı olduğunu anlattı.Hayvanları sevdiğini ve buradaki pet shoplara sürekli geldiğini vurgulayan bir vatandaş, papağanın fiyatının pahalı olduğunu ama seven kişinin o parayı verebileceğini ifade etti.Cansu Topkaya isimli vatandaş ise "Hayvanları çok seviyorum, bu papağanda çok ilgimi çekti, çok tatlı, 8 bin lira olduğunu duydum, fiyatını az bile buldum. Bu papağan için o parayı verebilirim" şeklinde konuştu.