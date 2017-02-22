22.02.2017 16:20:52

5-0'lık maçın topları satışa çıkarıldı

TFF 1. Lig'in 21

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TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan ve 5-0 sona eren Balıkesir derbisinin topları satışa çıkardı.Balıkesirspor, hafta sonu sahasında Bandırmaspor karşısında tarihi bir galibiyet aldı. Balıkesirspor yönetimi maçın oynandığı 5 topu Balıkesirspor teknik heyeti ve futbolcularına imzalatarak satışa çıkardı. 1 top kulüp müzesine konulurken, 3 top ise gelen talepler doğrultusunda satılacak.Balıkesirspor Kulüp Başkanı Dr. Feyyaz Çiftçi yaptığı açıklamada, "Hafta sonu Atatürk Stadı'nda kazandığımız Bandırmaspor maçında oynanan ve bizim için manevi değeri olan maç toplarından 1 tanesini kulüp müzemize koyduk. 1 tanesi takım kaptanımız Burak Çalık tarafından satın alındı. Kulübümüzde bulunan diğer 3 top ise bize müracat edip en makul ve yüksek bağışı yapan kişilere verilecektir" dedi.