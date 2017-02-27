27.02.2017 15:59:05

47 mahalle içme suyu projesi ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (SASKİ) Dr. Rüstem Keleş, Geyve ve Taraklı'nın 47 mahallesi için hayata geçirilecek içme suyu projesinde ihaleye çıkacaklarını belitti.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (SASKİ) Dr. Rüstem Keleş, Geyve ve Taraklı'nın 47 mahallesi için hayata geçirilecek içme suyu projesinde ihaleye çıkacaklarını belitti.SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi Sakaryamızın 16 ilçesinde dev projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Şehrimizin altyapı geleceğini garanti altına alıyoruz. Geyve ve Taraklı'ya bağlı 47 mahallemizi daha sağlıklı ve daha bol içme suyu ile buluşturacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. İki ilçede 47 mahallemizde toplamda 316 kilometre yeni içme suyu hattı inşa edeceğiz. Projenin ihalesini 28 Şubat Salı günü (yarın) gerçekleştirerek kısa sürede çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.'İki ilçede 47 mahalle'Projenin Geyve ve Taraklı'nın içme suyu geleceği için önemli bir garanti olacağını dile getiren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Şehrimizin 16 ilçesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu anlamında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içerisinde de Geyve'nin 30 ve Taraklı'nın ise 17 mahallesini kapsayan içme suyu projemizi hayata geçireceğiz. İki etap halinde inşa edeceğimiz 316 kilometre içme suyu hattı ile Geyve ve Taraklı'da 47 mahallemizin içme suyu geleceği için önemli bir garanti oluşturacağız. Bazı mahallelerimizde dönem dönem görülen yetersizlik sorunu inşa edeceğimiz yeni içme suyu hattı ile tarihe karışacak. İnşallah projemiz tamamlandığında Geyveli ve Taraklılı hemşerilerimiz içme suyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacak" ifadelerini kullandı.'İhale 28 Şubatta'Projenin ilk etabı için ihaleye çıktıklarını ifade eden Dr. Rüstem Keleş, "İlk etap kapsamında Geyve'ye bağlı Doğancıl, Poydalar, Sabırlar, Çayköy, Südalan, Ilıcaköy, Aydınlar, Çamlık, Şehren, Demirler, Çine, Günhoşlar, Akdoğan, Karacaören, Çukurköy, Yaylak, Hacılar, Taşoluk, Hisarlık, Halidiye, Sekiharman Mahalleleri ile Taraklı'ya bağlı Avdan, Esenyurt, Mahdumlar, Alballar, Kemaller, Uğurlu, İçdedeler, Dışdedeler, Tuzla, Aksu, Harkköy, Hacıyakuplar mahallelerinde çalışmalarımızı başlatacağız. İkinci etapta ise Geyve'ye bağlı Hacıosmanlar, Ahibaba, İhsaniye, Suçatı, Esenköy, Alıplar, Ceceler, Hırka, Umurbey Mahalleri ve Taraklı'ya bağlı Çamtepe, Pirler, Hacıaliler, Duman, Akçapınar Mahallelerinin içme suyu altyapısını inşa edeceğiz. İlk etap için 28 Şubat Salı günü (yarın) ihalemizi gerçekleştireceğiz" dedi.