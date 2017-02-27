27.02.2017 22:10:37
HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 427, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişti. Adli ve idari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi HSYK'nın internet sitesinde yayınlandı.
454 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 454 hakim ve savcının görev yerini değiştirdiHakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 454 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.
HSYK Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 427, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişti. Adli ve idari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi HSYK'nın internet sitesinde yayınlandı.