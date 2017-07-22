22.07.2017 12:36:10

45 derece sıcaklıkta kayak keyfi

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Gaziantep'te, sentetik piste kurulan kayak merkeziyle 45 derece sıcaktan bunalanlar kayak keyfi yapıyor.

İlk görünüşte Erzurum, Kartepe, Uludağ'ı andıran merkez, Türkiye'nin en sıcak şehirleri arasında olan Gaziantep'te bulunuyor. Erikçe Ormanında 9 bin 600 metrekarelik alana kurulan merkeze gelenler, sıcak havada kayabiliyor. Yarış pistlerinin yanı sıra eğitim ve tubing (lastik üzerinde karda kayma) alanı da bulunan tesis, özellikle sıcaklığın 45 dereceye çıktığı yaz aylarında sıcaktan bunalanlara kayak yapma imkanı sunuyor.



Batman Belediyesi tarafından kayak merkeziyle yapılan projeyle Batmanlı çocuklar, okulların tatil olmasıyla beraber Gaziantep'e gelerek hem kaymayı öğreniyor hem de ilk defa kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.



"45 DERECEDE KAYAK YAPTIRIYORUZ"



Kayak Antrenörü Ali Özenç, 45 derecede kayak yaptıklarını belirterek, "Bu coğrafya ve özellikle Gaziantep sıcak bir bölgedir. Kayak denilince akıllara soğuk bir coğrafya geliyor. Ama buradaki tesiste kayak sporunda bir alt yapı oluşturmak için çalışmalar başlattık. Bu yıl itibari ile Batman Belediyesi ile bir proje yaptık. Biz de onlarla birlikte haftalık 6 günlük programlarla bu projeyi yürütüyoruz. 50 çocuk geliyor ve bu programda 12-14 saat arası bir kayak eğitimi alıyorlar. Çocuklar kayağı çok sevdiler çok memnun kaldılar. Zemin, kayma yönü belli olmayan sentetik bir yapıya sahip, plastik bir çimdir. Bu zemin su ile kayganlaştırılıyor. Şu anda Gaziantep'te 44-45 derece bir sıcaklık var. Tabi insanlar merak ediyor, bazıları burayı yapay kar diye nitelendiriyor. Bu öyle bir şey değil, 45 derece sıcaklıkta kar durması mümkün değildir. Buraya geldiklerinde malzemeye bakınca ilginç buluyorlar. Vatandaşlar Gaziantep'in sıcağından kendilerini buraya serin bir yere atabilirler" dedi.



Batman Belediyesi tarafından gönderilen Batmanlı Şeyma Başaran, kayak yapmayı çok sevdiklerini belirterek, "Buraya Batman'dan geldim. 6 günde kayak yapmayı öğrendim. Biraz zor oldu, düşe düşe öğrendim. Kayak çok eğlenceli bir spor dalı" şeklinde konuştu.



"KAYYUM ATANAN BATMAN BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ETTİLER"



Ömer Faruk Karabaş ise, "Buraya Batman'dan geliyorum. Gaziantep'i ve burayı çok sevdim ve buradaki hocalarımız sayesinde çok güzel şeyler öğrendik. Burası çok güzel, bu tesisten Batman'da da yapılmasını diliyorum. Yeni belediye başkanımız geldiği için yeni şeyler ve yeni sporlar yapmaya başladık. Bizleri buraya gönderen Batman Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Batman'dan gelen öğrencilere 6 günlük eğitimden sonra kayak sertifikası verildi.