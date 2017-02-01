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421 günde 15 transfer: 220 milyon TL harcama
01.02.2017 12:33:03

421 günde 15 transfer: 220 milyon TL harcama

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 421 günlük görev süresi boyunca 3'ü yerli olmak üzere toplam 15 transfere imza attı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 421 günlük görev süresi boyunca 3'ü yerli olmak üzere toplam 15 transfere imza attı. Söz konusu transferlerin bordo-mavililere toplam maliyeti ise 54 Milyon Euro (220 Milyon TL) oldu.

Trabzonspor'da 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan kongrede başkanlığa gelen Muharrem Usta, 1 yılı aşan 421 günlük görev süresi boyunca 3'ü yerli, 12'i yabancı olmak üzere 15 transfere imza attı. Usta, kendi döneminde transfer ettiği 3 isimle yollarını ayırırken 1 oyuncuyu ise kiralık olarak gönderdi.

MUHARREM USTA, 3 TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİ

Muharrem Usta, göreve geldiği günden itibaren bordo-mavili kulüpte 3 transfer dönemi geçirdi. İlk döneminde 1461 Trabzon'dan Akakpo, Gaziantepspor'dan Muhammet Demir ve Akhisar Belediyespor'dan Güray Vural'ı bordo-mavili takımın kadrosuna kattı. Bu transferlerin maliyeti ise 4 Milyon Euro (16 milyon 350 bin TL) olurken, Usta, Akakpo ve Güray Vural ile Trabzonspor'un yollarını ayırırdı. Muhammet Demir'i ise Gaziantespor'a kiralık olarak gönderdi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE 7 OYUNCU TRANSFER ETTİ

Usta, yaz transfer döneminde ise 1 kiralık olmak üzere 7 oyuncu transfer etti. Bero, Ibanez, Castillo, Onazi, Durica, Sheidaev ve Suk gibi oyuncuları transfer eden Karadeniz ekibi, Durica ve Sheidaev için bonservis bedeli ödemedi. Söz konusu oyuncuların bordo-mavili kulübe ise yıllık alacakları ücretlerle birlikte toplam maliyeti 29 milyon 503 bin 500 Euro (120 milyon 725 bin TL) oldu. Trabzonspor, söz konusu ücretleri ise 4 yıllık zaman dilimi içerisinde ödeyecek.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİNDE 5 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Trabzonspor, kış transfer döneminde ise takıma direk katkı sağlayabilecek oyuncuların transfer etmeye dikkat etti ve yaz transfer döneminin aksine tecrübeli isimleri bünyesine kattı. Pereira, Mas, Medjani, Olcay ve Rodallega isimleri kadrosuna kattı. Pereira ve Medjani için bonservis bedelimi ödemeyen Karadeniz ekibi, söz konusu 5 oyuncu için bonservis ve yıllık ücretleriyle birlikte toplam 21 milyon 582 bin Euro (88 milyon 322 bin TL) ödemeyi taahhüt etti. Karadeniz ekibi diğer oyuncularda olduğu gibi ödemeleri 4 yıllık zaman diliminde yapacak.

FUTBOLCU GİDERLERİNDE YARI YARIYA İNDİRİME GİTTİ

Trabzonspor'un yıllık oyuncu maliyeti ise 18 milyon 650 bin Euro (76 milyon 347 bin TL) buldu. Takım kadrosuna ödenen yıllık ücret konusunda önemli bir indireme giden Karadeniz ekibi, UEFA Finansal Fair-Play kapsamında vermiş olduğu taahhüt gereği futbolcuların yıllık giderlerinde de yarı yarıya indirime gitti.

(Gökmen Şahin / İHA)

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