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29.01.2017 12:10:46
42 yaşındaki kadından iki gündür haber alınamıyor
Bursa'da 42 yaşındaki Hanife Saç'tan iki gündür haber alınamıyor.
Bursa'da 42 yaşındaki Hanife Saç'tan iki gündür haber alınamıyor.
Hanife Saç (42) adlı kadın 2 gün önce kayıplara karıştı. Yeşil gözlü, sarı saçlı ve kaybolduğunda üstünde gri hırka bulunan Saç'ı görenlerin 155 polis hattına bildirmeleri bekleniyor.
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