14.02.2017 18:50:53

42-0'lık yenilgi iyi bir skormuş

Erzurum'da düzenlenen kış oyunlarında Rusya'ya 42-0 yenilen Türkiye Buz Hokeyi Takımı'nın antrenörü Altun, 'Daha farklı yenilmeyi bekliyorduk. Skor nispeten iyi.' dedi.

Kalecilerinin daha 6 ay önce takıma katıldığını söyleyen Altun 42-0'ın nispeten iyi bir skor olduğunu belirtirken daha farklı yenilmeyi beklediklerini söyledi.

"EKSİĞİMİZ YOK"

"Eksik olan hiçbir şeyimiz yok. Bu sporu bilenler bizim nereden nereye geldiğimizi daha iyi bililer. Çocuklarımız 15,16 yaşında sadece 1 aydır kamp yapıyorlar. Bir ayda buralara kadar geldiler. Rusya birçok kategoriye sahip. Ülkemize baktığımız zaman U16'nın daha ligi bile yokken böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için katılma durumunda bulunduk."

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