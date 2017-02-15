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400 ton Antep fıstığını çalan kişi yakalandı
15.02.2017 08:58:05

400 ton Antep fıstığını çalan kişi yakalandı

Gaziantep'te yaklaşık 400 ton Antep fıstığını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kişi bulundu.

AA'nın haberine göre, Gaziantep'te üreticilerin kendisine satması için emanet ettiği yaklaşık 400 ton Antep fıstığını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte Antep fıstığı toptancılığı işi yapan Beşir K, bu yıl üreticilerin satması için kendisine emanet ettiği yaklaşık 400 ton Antep fıstığını alıp kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen 120 üretici Beşir K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekipler, kentteki çeşitli mobese kameralarını inceleyerek zanlının gizlendiği yeri tespit etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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