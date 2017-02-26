27.02.2017 09:52:01

400 bin lira değerindeki 30 ineğini dolandırıcılara kaptırdı

Mersin'in Silifke ilçesinde 400 bin TL değerindeki 30 ineğini dolandırıcılara kaptırdıklarını söyleyen besici Hüseyin Sayım, kendilerine verilen çek ile senedin karşılıksız çıktığını, arayıp parayı istediklerinde tehdit edildiklerini ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

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Mersin'in Silifke ilçesinde 400 bin TL değerindeki 30 ineğini dolandırıcılara kaptırdıklarını söyleyen besici Hüseyin Sayım, kendilerine verilen çek ile senedin karşılıksız çıktığını, arayıp parayı istediklerinde tehdit edildiklerini ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.Silifke'de besicilik ve hayvancılık ile uğraşan Hüseyin Sayım, 2 yıl önce tanıştığı Hurşit U., Hasan B., Muhammet Ö. ve Mehmet C. adlı kişilerin Aksaray'da kooperatiflerinin olduğunu ve çok hayvana ihtiyaç duyduklarını belirterek, önce kendi ineklerini daha sonra komşularının ineklerini aldığını iddia etti. Adı geçen şahıslara 400 bin TL para kaptırdıklarını belirten Hüseyin Sayım, "Kendilerini Aksaray'da bir kooperatifin sahipleri olduklarını tanıtan Hurşit U., Hasan B., Muhammet Ö. ve Mehmet C. Silifke'ye gelerek yaklaşık iki yıl önce bizlerin hayvanlarını görmek istediler. Biz de fiyatta anlaştık. Önce 15 inek verdik, sonra bir 15 inek daha vererek toplamda 30 ineği kendilerine verdik. 6 bin TL peşin diğerlerini çek ve senet vererek gittiler. Ama sonradan dolandırıcı olduklarını öğrendik. Kooperatifleri olmadıklarını öğrendik. Verdikleri çek karşılıksız çıktı. Kendilerini aradık ama ulaşamadık ve dolandırıldığımızı anlayınca suç duyurusunda bulunduk. Hatay'dan bir aileyi de dolandırmışlar 5 tır dolusu küçükbaş hayvanlarını almışlar. Biz kendileri ile telefonda görüşüyoruz. Bize 'cebinize 50 bin TL koyun gelin. Biz başkasını dolandırıp size hayvanları verelim' diyorlar. Biz de kabul etmedik. 400 bin TL zararımız var. Aile olarak çok zor durumda kaldık. Babam kalp krizi geçirdi. Devletimizden ve yetkililerden bu konuda bize yardım etmelerini bekliyoruz. Bu insanlar bizi dolandırdı başkalarını dolandırmasınlar. Biz devletimize ve adalete güveniyoruz" dedi.